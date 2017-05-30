法網》前一站才奪冠 德小鮮肉爆冷一輪遊

德國20歲小祖維瑞夫法網男單首輪中箭落馬。(美聯社)

才在羅馬網擊敗世界第2喬柯維奇(Novak Djokovic)奪生涯首座千分大師賽冠軍，德國20歲超級新秀小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，法網30日男單首輪卻遭西班牙老將佛達斯柯（FernandoVerdasco）上了一課，6比4、3比6、4比6、2比6爆冷出局。

此役29日前兩盤打完因氣候不佳延賽，30日續戰，被視為法網奪冠熱門的小祖維瑞夫，第3盤開局取得3比1領先，未料33歲老將佛達斯柯隨後連破帶保逆轉

西班牙老將佛達斯柯擊敗小祖維瑞夫挺進次輪。(美聯社)

盤數1比2落後的小祖維瑞夫，情緒受到影響，第4盤第2局率先被破發更氣到折斷球拍，後段顯得無心戀戰，第8局再度被破發，法網爆冷一輪遊。

上半球季3座冠軍，小祖維瑞夫賽後也對自己表現非常不滿，「 我打得跟Sh*t一樣爛，手感不佳，只能大多採取防守策略。」但法網一輪遊不影響他的信心，「世界不會因此停止，我在年終賽積分仍舊排名第4，代表我今年目前為止狀態還可以。」

世界排名第10的小祖維瑞夫也成為本屆法網男單賽場至今，首輪落馬的最高種子球員，也是繼女單德國球后可貝兒、世界第8英國孔塔後，第3位首輪爆冷淘汰名將。

(中時電子報)