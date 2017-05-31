小小衛生紙 做環保也顧身體

受沙塵壟罩的台灣。（圖／陳大任攝）

衛生紙是每個人日常生活中不可或缺的重要夥伴，但你可曾想過，使用再生紙製成的衛生紙，除了環保的理由外，更關乎皮膚與肝臟的健康問題！再生紙衛生紙不只能降低原木消耗、降低碳排放量與水汙染，更重要的是不含漂白、不含螢光劑與添加物，讓家中長輩與孩童免於化學物質的傷害疑慮。

為了追求潔淨與無暇的商品定位，市面上的原生紙漿衛生紙幾乎都以「純白」為號召，甚至採取添加物、讓衛生紙在使用上更添香氛；但在歐美先進國家中，以環保與健康、易於環境中﹝馬桶﹞分解，降低對環境負擔的再生紙衛生紙才是主流。

根據造紙工會2012年的統計，台灣每人每年用掉205公斤的紙。其中和日常生活最密切的家用紙，平均每人一年用掉8公斤左右。在台灣，光是家用紙的市場，每年就高達100億以上¬。再生相較於原生紙漿製造，再生紙漿的製程可以減少約75%的空氣汙染，35%的水汙染及大量的固體廢棄物。

使用再生紙衛生紙，把綠色留在地球 （圖／黃梓甯攝）

有鑑於此，採取友善態度對待環境的正隆紙業推出環保再生紙的品牌「蒲公英環保衛生紙」，以「節能減廢、永續發展」的經營理念，利用風力發電與再生紙漿，製造具友善環境與潔淨的綠色產品，希望確保後代子孫美麗的居住環境。

使用環保再生紙不只環保顧健康，在生活中也常有意想不到的妙用；在出遊旅途中想拍出柔光的完美膚質，使用衛生紙包覆在閃光燈頭上、可擁有柔光罩燈箱的簡易效果；在吸塵器的濾網外包上衛生紙，不只方便定期清理、也可延長濾網的使用壽命；將衛生紙覆蓋在蔬菜水果的表面、保持蔬果新鮮度，不含漂白劑與螢光劑的環保衛生紙，更可降低食安疑慮，讓環保衛生紙成為生活當中的神奇小幫手。

(中時電子報)