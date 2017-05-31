謝長廷首訪高知縣 縣知事尾崎介紹高知縣許多的日本第1

駐日代表謝長廷30日首度訪問日本四國的高知縣，中午在「鰹魚船」餐廳體驗高知縣的特色美食—稻草炙烤鰹魚。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷30日參觀了高知市立自由民權紀念館，由紀念館館長筒井秀一導覽。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷30日首度訪問日本四國的高知縣，在高知縣廳受到高知縣知事尾崎正直的熱烈歡迎，兩人互贈禮物，尾崎送謝長廷一幅紅富士的畫。(黃菁菁攝)

高知縣知事尾崎正直親自為謝長廷率領的訪問團介紹高知縣的許多「日本第1」。(黃菁菁攝)

高知縣知事尾崎正直(右2)與高知市市長岡崎誠也(左2)在當地有名的「濱長」料亭設宴款待謝長廷一行，並介紹土佐藝妓的宴會文化。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷30日首度訪問四國的高知縣，受到高知縣知事尾崎正直的熱烈歡迎，還首度體驗了高知縣的特色美食—稻草炙烤鰹魚、特殊的土佐藝妓宴會文化，也參觀了高知市立自由民權紀念館，對日本民主發祥地、坂本龍馬的故鄉留下深刻的印象。

謝長廷為參加台日觀光高峰會首度走訪四國，他與尾崎在高知縣廳會談時表示，「我首次到高知縣，但卻感到很親近，特別是剛才在自由民權紀念館有聽到『南國土佐』的音樂感到很懷念。」

謝長廷表示，很多有關高知的事物，是從以前聽過的老歌「再見南國土佐」的歌詞裡知道的。

尾崎則說:「高知縣是鄉下，但河川清澈、星空美，歡迎喜愛大自然的台灣民眾造訪。」他談到與台灣的淵源時表示，「高知縣的外國遊客中，台灣遊客占了31%，還有台灣半導體公司在高知縣投資，真的非常感謝。」

此外，高知縣已連續6年派夜來祭舞蹈隊去參加燈會，也率團參加新竹燈會。去年在高雄舉辦四國物產館相當成功，今年11月中旬還將在高雄舉辦，高知縣屆時也會去參加，並展出日本全國美食排行榜第1名的高知美食。

尾崎本身曾於前年訪台，並在台灣介紹高知縣的防災技術。高知縣主辦的「漫畫甲子園」活動，除了日本各縣市高中生參加外，台灣高中生也會到高知參加。

謝長廷最後表示，台日學生教學旅行互訪越來越盛行，日本到台灣教育旅行的人數比台灣到日本還多，希望透過高知夜來祭、台灣燈會等的活動相互交流，期待台日加深更進一步的友好關係。

尾崎30日晚間還率縣政府官員和議員在當地有名的「濱長」料亭設宴款待謝長廷一行，他在席上除了介紹土佐藝妓的宴會文化之外，還自豪地說，高知縣的美食在日本美食排行榜居第1名，高知縣還擁有水質日本第1的清流，以及人氣日本第1的坂本龍馬，全世界受歡迎程度日本第1的節日「夜來祭」等。

(中時)