無腦花瓶？擂台Showgirl收入高 女拳手也眼紅

擂台女孩亞莉安妮的收入勝過許多女拳手。(摘自Arianny Celeste IG)

在格鬥場上經常可以見到穿著清涼、舉著告示牌的辣妹，這些通稱Ring Girl的擂台妹其實收入頗豐，甚至高到了令女子拳手眼紅的程度。一位資深的擂台妹亞莉安妮(Arianny Celeste)已經賺進超過百萬美元(約台幣3000萬元)。

「我知道大家把我們當成腦袋空空、沒本事的花瓶，但我其實幫這個行業的女孩們開闢了一道錦繡前程。」31歲的亞莉安妮藉著在螢幕前亮相的機會，將事業版圖擴展到模特兒、節目主持人與代言人，在IG上擁有近300萬名追隨者。

UFC的Ring Girl其實收入頗豐。(美聯社資料照)

根據《紐約郵報》報導，綜合格鬥聯盟UFC的擂台女孩，平均年收入為3萬至7.5萬美元(約台幣90萬至225萬元)，收入相當不錯，而且還不必上場挨拳頭。說來諷刺，某些較紅的擂台女孩，賺得其實比女拳手還多。

「我不確定是這些女孩薪水太高了，還是女拳手的酬勞太低了。」首位UFC女子冠軍龍達蘿西(Ronda Rousey)很不爽地表示，「女拳手投入的血汗肯定比這些擂台妹高多了，為什麼會這麼不公平。」一個剛入門的拳手，每場比賽只有8000美元左右的報酬(約台幣24萬元)，他們要經過辛苦的訓練和減重，才有機會上台打一場比賽。

擂台妹受到的關注也不下於女拳手，粉絲獻花、送菜、告白那是家常便飯，運氣不好還會碰上跟蹤狂。亞莉安妮說：「蘿西就是個惡霸，我不喜歡她的態度，我認為她這樣的人不適合做為女人的榜樣。」

亞莉安妮也練過一點泰拳，她認為獨立堅強的現代女性，未必是像龍達蘿西這種爭強好勝的女漢子；她自認沒有過人的天分，但只要抱持著熱情與野心，亦能走出屬於現代女性的另一條路。

(中時電子報)