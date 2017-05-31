穿越52國 陸爸開車送女赴美念大學

爸爸黃海濤跟女兒黃端軼即將出發進行為時將一年的冒險旅程。(圖片取自中新網)

中國大陸江蘇省南京市一名超狂爸爸決定「開車護送」女兒上美國大學，沿途將穿越52個國家，從南京出發，途經俄羅斯、中亞、歐洲，最後到美國，拜訪全球100所大學。這趟旅程共計306天，

超狂爸爸名叫黃海濤，他曾跟女兒黃端軼說，只要她考上美國的大學，老爸一定開車載她去，結果女兒真的考上美國西雅圖大學，為了信守諾言，他們最後決定在5月28日出發。

黃海濤決定開車從南京出發，途經俄羅斯、喬治亞、土耳其，進入歐洲各國，抵達英國後，車子托運隨父女倆一同前往美國，再進行美國、加拿大、墨西哥的冒險旅途。估計父女倆這一趟旅遊將途經52國家，還計劃沿路拜訪參觀全球百所大學。

這則新聞被許多大陸媒體轉載，引發網友熱議，紛紛留言說，「做他的女兒真幸福」、「這一路學到的東西可能比大學還要多」。但也有不少網友說，他們肯定是有錢又有閒，才能如此。

不過黃海濤出表示，他和妻子只是小學老師，後來辭掉工作，當自由職業者，黃海濤把家庭積蓄全放在旅遊上，他們認為旅遊是一種態度，才會決定做出瘋狂決定，這是他們的家庭選擇。

(中時電子報)