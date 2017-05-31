美議員：普丁比IS更具威脅

麥肯（John McCain），稱俄羅斯總統普丁比極端組織「伊斯蘭國」（Islamci State, IS）恐怖分子對更具威脅性。(圖片取自美聯社)

出訪澳洲的美國參議院軍事委員會主席麥肯（John McCain），29日接受當地媒體訪問時表示，俄羅斯一直以來試圖影響美國大選，更稱俄羅斯總統普丁比極端組織「伊斯蘭國」（Islamci State, IS）恐怖分子對更具威脅性，美國參議院將推動對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

麥肯在接受採訪表示，「我認為IS會做壞事。我擔心有關穆斯林信仰的事，但我更擔心俄羅斯正在做的，俄羅斯試圖摧毀民主的基礎，試圖改變美國大選結果，最近還試圖影響法國大選。」

他強調普丁，這個分割主權國家烏克蘭，向波羅的海國家施壓的人，以及俄羅斯人，都是目前面臨最大的挑戰。

美國共和黨資深參議員麥肯曾多次在公開場合抨擊普丁，今年年初川普當選為美國總統後，他就曾經表示，若想美俄關係改善，必須對普丁保持強硬態度，對俄羅斯施加更嚴厲制裁。至於川普女婿庫西納的通俄事件，麥肯表示反感，一個還未被任命職位的人作出此類舉動，根本不是正常程序。

(中時電子報)