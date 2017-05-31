新北市返轉農學堂 歸漁返鄉促產業活化、拚觀光

新北市返轉農學堂-歸漁返鄉產業活化與業師輔導，創造地方新生。（新北市漁業處提供）

新北市返轉農學堂-歸漁返鄉企劃書甄選初審於日前4月26日舉行，獲選的3組團隊分別是「嘿！達人」、「卯澳社區發展協會」及「鮮物本舖」，藉由業師多方輔導，利用現有政府資源及透過外在產業媒合，改善產業現況，吸引消費者進入產地消費，由新北市政府、專家、消費者、產業四方相互合作，再造地方產業新生！

業師全方位輔導，一步一腳印引領創業團隊！

返轉農學堂-歸漁返鄉計畫參照創業團隊所提企劃書內容及規劃方向，邀集各方專家進場，而創業團隊有感於社會普遍關注海洋永續與環境體驗等議題，結合傳統產業與休閒體驗觀光，主推消費者前進地方觀光體驗。

「嘿！達人」規劃網路平台讓在地生活達人，不論是養殖等傳統產業或是自行車旅遊達人等休閒體驗遊程產品，都可在此平台上架，所缺的是宣傳及媒體露出經驗，故本計畫特邀戶外運動雜誌的總編輯左承偉前來輔導，左承偉身具休閒旅遊的行銷推廣、生態調查以及在地人文等強項，將有助於「嘿！達人」規劃活動及媒體推廣。

而「鮮物本舖」主推邀請消費者組成親子團，深入養殖場體驗貢寮鮑養殖過程，豐富當地貢寮鮑養殖產業附加價值，而貢寮福連國小的施智元校長有感於國小招生不足，最希望的就是留住年輕人在地發展，讓在地產業再起，「鮮物本舖」與施校長的合作，規劃適合親子教育的體驗遊程，傳達海洋文化教育重要性，得以提升貢寮鮑文化價值。

「卯澳社區發展協會」希望社區能注入新鮮活力，故邀請外地遊客前來欣賞卯澳社區獨有的歷史建物石頭屋、社區共餐及漁村特色體驗活動，面對卯澳漁村特色建物，讓環境設計學院建築及都市設計學系助理教授江益璋前來輔導，江教授專精於農村再生、綠色建築等建築計畫與設計，應能為卯澳社區找出獨一無二的歷史味道。

導流消費者進場支持創業團隊，創造雙贏

農業局表示，返轉農學堂-歸漁返鄉計畫是新北市政府為推動漁業轉型，發展具藍色經濟潛力的海洋產業，帶動在地產業整體轉型成長；本次6組優秀獲選前3名團隊「嘿！達人」、「卯澳社區發展協會」及「鮮物本舖」，將獲得本計畫獎勵生活學習金！而我們也會持續鼓勵所有的在地創業團隊轉型，不僅侷限在前三名，所有創業團隊將由本計畫安排業師實地陪伴，讓創業團隊在企劃執行的過程獲得專業輔導建議，市府也會不定期會同業師到現場訪視創業及轉型進度。

市府與業師與各創業團隊將企劃內容實際安排到未來規劃中，吸引消費者進場支持歸漁青年，讓消費者得到親近大自然的機會，了解傳統產業的演變，創業團隊也能透過與消費者的互動，改良、改善原先企劃不足的部分，貼近產業現況及市場需求，與消費者創造雙贏，才能在廣大的消費市場走的更為長久。

(中時電子報)