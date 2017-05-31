新北市漁會「五區五淨港」大動員！清垃圾、愛海洋

瑞芳區漁會出動清潔船，撈除水漂垃圾。（新北市漁業處提供）

聯合國為喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，特別訂定6月8日為世界海洋日，藉此向海洋致敬。新北市淡水、金山、萬里、貢寮及瑞芳等五區漁會，為響應世界海洋日精神，首度聯合號召漁民舉辦淨港活動，幫漁港大掃除，5/28在深澳漁港舉辦的淨港活動，正逢端午連假，除了漁民外，更吸引許多民眾共襄盛舉，大家一起為漁港大掃除，另類過端午！

新北市五區漁會齊聯手，守護漁港潔淨海洋

新北市轄內共有30處漁港，分別由淡水、金山、萬里、貢寮及瑞芳等五區漁會及漁民使用。漁港是漁民的家，近年來漁民環保意識逐漸高漲，除了捕魚外，也越來越關切海洋環境議題，隨著世界海洋日即將到來，今年的主題是「我們的海洋，我們的未來」，尤其漁民靠海為生，更是對海洋充滿感激，除了捕魚外，也越來越重視海洋資源永續的問題。因此新北五區漁會特別在世界海洋日前夕，選擇漁作空檔時間，號召漁民自發辦理「五區五淨港」活動，上周(5/22~5/26)已完成淡水第二、磺港、萬里、澳仔及深澳漁港的淨港，5/28活動的最後一站選在深澳漁港，正逢端午佳節前夕，民眾響應熱烈，統計五區漁會一共清出3037.7公斤的垃圾! 更直接將垃圾進行分類，回收資源，減輕環境負擔。

深澳漁港首推「環保隨手撈」，讓漁港越來越乾淨

深澳漁港位在東北角磅磅灣灣頭，是利用天然灣澳改建的漁港，因受限於地理條件，時常有海洋垃圾隨著潮流漂入漁港堆積，又因鄰近基隆嶼及北方三島漁場，漁產豐富，漁船眾多，許多遊客假日慕名而來品嚐新鮮海產，觀賞美麗的象鼻岩景觀，但部分缺少公德心的民眾或遊客，會將垃圾隨手丟到港裡，造成漁港髒亂的負面印象。

為了提振深澳漁港的景觀形象，市府及瑞芳區漁會已加強清潔人力及清運強度，並設置垃圾處理站，更在深澳漁港碼頭沿線設置「環保隨手撈」，放置手撈網具及垃圾集中桶，輔導漁民若看到海面漂著垃圾，能自發舉手作環保，將垃圾撈到集中桶中，交由漁會清運，除了能改善漁港環境整潔外，還能避免海洋生物誤食垃圾死亡，一起愛護海洋生態。

新北市副市長葉惠青表示，新北市漁港樣貌多元，景觀美麗，歡迎民眾蒞臨遊玩，親近海洋，希望民眾能發揮公德心，不要將垃圾留在漁港，否則除了影響景觀衛生外，萬一垃圾掉進海裡，更會令海鳥、魚類、海龜等生物誤食或遭纏繞，危害海洋生物，並破壞海洋食物鏈，造成難以回復的生態浩劫。新北市政府每年都投入經費及人力清掃漁港廢棄物，今年起也開始在漁港推動「海洋艦隊及藍海資收站」措施，鼓勵漁民將海中垃圾帶回漁港作資源分類，兌換成實用的民生用品。歡迎漁民及市民朋友們與我們一起為維護漁港環境努力，讓漁港更添光彩！

(中時電子報)