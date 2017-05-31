奉行一中？網傳阿聯酋航禁臺籍員工名牌用國旗
總部設於杜拜、著名的國際航空集團- 阿聯酋航空（Emirates），昨日遭網友爆料，有內部信件的截圖流出，內容表示公司要求臺籍員工未來在名牌上，不得使用中華民國國旗，信中表示，此乃大陸官方之要求，而公司也將全力配合「一中政策」，並將全面以陸方的五星旗替代。此舉立刻引起臺籍員工的不滿和抗議，在多次反應後，不到12小時的時間，阿聯酋航空官方態度軟化，回覆並表示先前強制撤換國旗一事實屬錯誤且不妥當，臺籍員工將繼續使用國旗名牌。
成立於1985年的阿聯酋航空，當初是在杜拜王室支持下成立，擁有龐大資本為後盾，發展之初以價格戰擠下原先的霸主海灣航空（Gulf Air）。1990年代起，成為全球成長幅度最快航空公司，並率先在機上所有座位上安裝娛樂設備。在廣體777客機服役後，阿聯酋航空購入大批777機型，作為旗下機隊的主力，而仍在擴張航線的他們，為了長途和超長程航線，截至今年2月為止，已添購目前最大機型A380共92架，成為全球最大的A380機隊。
該名爆料的網友更指出，目前香港籍同事的名牌上，皆換成香港紫荆花和五星旗並列，他擔心此次事件後，阿聯酋航空恐怕仍會再一次強行變更或撤換中華民國國旗。阿聯酋航空自2014年開通台北航線後，現行每日至少一班以A380客機直飛台北和杜拜之間，迅速成為台灣前往歐洲等遠程及中轉的主要選擇之一，如今卻傳出這樣的事情，恐怕將引起不小的風波。
(中時電子報)
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