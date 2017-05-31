今南部雨勢明顯! 梅雨鋒面來襲 周五周六降雨最劇烈
隨著西南風逐漸增強及水氣持續移入，昨天深夜至今天清晨西半部各地降雨仍持續著，屏東一度雨勢有明顯雨勢，預計南部地區今天一整天降雨將會持續，其他地區雖然下雨情形較為緩和且以多雲的天氣型態為主，但部分地區仍有可能偶爾飄些雨，外出記得攜帶雨具。
根據中央氣象局資料顯示，今仍偏熱，溫度方面，西半部高溫可達32度左右，東半部約29、30度。明日受西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨。週五、週六受到滯留鋒面及西南氣流影響，降雨最為劇烈，各地都可能有大雨或是豪雨等級以上的累積雨量，週日、下週一鋒面將持續滯留於在台灣上空，天氣不穩定，各地仍有大雨或豪雨發生的機率。
到了下周二，鋒面開始北移逐漸遠離臺灣，各地雖仍有陣雨或雷雨，但降雨會較為緩和，下周三開始天氣會漸漸穩定，各地將轉為高溫炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣型態。
氣象局提醒，這波梅雨鋒面結構完整，且週四至週六加上西南氣流影響，天氣變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨，呼籲民眾事先做好防範淹水或積水、疏通溝渠等準備，也要避免前往山區或溪邊活動。
空氣品質方面，今北部、竹苗及中部及金門地區為普通等級，其他地區為良好等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。
(中時電子報)
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