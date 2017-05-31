事逢齋戒月 巴格達再傳自殺炸彈造成23死
據路透社（Reuters）報導，昨日於伊拉克首都巴格達西部，再傳嚴重的2起汽車炸彈攻擊事件，造成當地至少23人死亡、80多人輕重傷，對於此次暴行，極端組織伊斯蘭國（IS）不久後透過網路承認犯行。首次爆炸是針對市中心卡拉達區一間冰淇淋店，造成13死40多人受傷；一個小時後，於附近的地區政府大樓再次發生炸彈攻擊，也造成10人死44人受傷。由於事逢穆斯林的齋戒月（Ramadan）期間，而遭到攻擊的地區又是穆斯林與基督徒混居之處，讓居民不免擔憂，這個神聖的月份是否也將提心吊膽地度過。
此次遭受攻擊的城鎮卡拉達（Karrada），是巴格達一個聚集中高階層居民的行政區，主要人口以什葉派（Shia）教徒與少數基督教徒組成，是巴格達兩大基督教社區之一。但由於財富和宗教對立的局面，造成卡拉達區近年來成為巴格達最常遭到炸彈攻擊之地，去年（2016）7月就曾發生大規模自殺炸彈，造成當地約324人死亡，是美軍於2003年入侵伊拉克以來最致命的一次攻擊。
隨著聯軍在北部大城摩蘇爾（Mosul）的圍攻日漸收網，外媒認為，收復自2014年就落入伊斯蘭國的失土將能大獲成功。但收回失土後，伊拉克仍將面臨重建、族群融合、掃蕩各地聖戰士等艱鉅任務，恐怕未來此類攻擊仍將層出不窮。
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(中時電子報)
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