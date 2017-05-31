全球首舉 澳洲禁兒童性侵犯出國買春

澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）表示，新禁令將阻擋澳洲戀童癖者助長兒童賣春旅遊。(圖片取自美聯社)

澳洲政府30日宣布將禁止曾被定罪的兒童性侵犯者出國，防止他們到其他國家買春，保護海外兒童遭性剝削，該禁令堪稱全球首舉。

據了解，澳洲約有2萬名登記在案已服刑的兒童性侵犯，但去年有近800人出國，雖然他們受監控須定時回報，不過其中超過三分之一未經允許。 澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）表示，新禁令將阻擋澳洲戀童癖者助長兒童賣春旅遊，並指這是有史以來，打擊兒童賣春旅遊上最強硬的手段，為保護海外易受侵害的兒童上，當局將取消這2萬名兒童性侵犯者的護照。澳洲之前早已立法嚴懲其國民，若澳洲國民在海外猥褻兒童，最高可處25年刑期。

聯合國兒童基金會統計每年全球約有200萬兒童淪為性交易受害者，每年兒童賣春營利高達約200億美元（約6000億台幣）。國際終止童妓組織（EPCAT）指全球有超過24個國家盛行兒童賣春旅遊，最嚴重地區在南美和東南亞。

(中時電子報)