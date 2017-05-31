攔截北韓洲際飛彈 美測試成功
北韓最近頻頻試射彈道飛彈，美國也加強研發軍備抵擋北韓的軍事威脅，而美國當地時間30日在加州范登堡空軍基地測試攔截洲際彈道飛彈，軍方宣布攔截洲際飛彈測試成功，證明美國有能力抵抗北韓飛彈威脅。
據了解，位於太平洋中心位置的馬紹爾群島上的試驗場發射的模擬洲際彈道飛彈，而美軍從范登堡空軍基地發射一枚陸基攔截器攔截。
這是美國首度測試攔截洲際彈道飛彈，模擬洲際彈道飛彈攻擊，啟動防禦系統攔截。美國導彈防禦局局長敘林（James Syring）表示，攔截一個複雜、具威脅性的ICBM對於「地面目標攔截器」是驚人成就，也是此計畫的關鍵里程碑；他說，此系統對於防禦美國至關重要，這次測試表明美國有能力與可靠的力量應對真正的威脅。所以這次攔截試驗深具意義，五角大樓認為，如果成功將表明美國擁有有效應對洲際彈道飛彈的陸基防禦系統。
自1999年起美軍進行17次攔截中只有9次成功，最近一次成功為3年前，攔截飛彈的射程還不是洲際飛彈。
(中時電子報)
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