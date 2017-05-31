2017伊拉克小姐出爐 23歲庫德族女孩薇亞奪冠
據庫德斯坦24新聞網（Kurdistan24）報導，最新一屆的伊拉克小姐（Miss Iraq）出爐！由來自蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah）、現年23歲的庫德族女孩薇亞（Vian Amer Noori）奪得后冠，未來也將代表伊拉克前往今年環球小姐（Miss Universe）大賽。這名新科選美皇后，目前是一名任職於保險顧問公司的職員，在賽後受訪時表示，自己將致力於伊拉克女權提升，透過一己之力去影響和幫助更多人們。
事實上，早在1972年伊拉克就開始舉辦選美大賽，但後來因為國家動盪不安，造成比賽停擺延宕四十多年，直到2015年才重新恢復比賽，並選出當時年僅20歲的商學院學生Shaima Qasim為伊拉克小姐。但正如該國國內嚴峻的局勢和宗教衝突，當年舉辦選美的主辦單位、來賓和參賽佳麗，都收到死亡威脅，並指控此類比賽是不道德且邪惡的。
雖然伊拉克小姐大賽並不像其他歐美等國一樣，有性感的泳裝等走秀，但禮服、走秀和機智問答等環節都樣樣具備，今年更透過電視、臉書等平台直播，讓擁有多民族色彩的伊拉克，透過參賽佳麗們晚禮服的走秀，能讓更多人一睹中東的美貌。
(中時電子報)
關鍵字：伊拉克、選美、庫德族、環球小姐、Vian Amer Noori
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