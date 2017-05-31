NBA》皮朋：柯瑞並非勇士第一人
即使連續兩季年度MVP、史上首位全票MVP，總是有一些前輩認為勇士隊柯瑞只是一個很會投籃的球員。退役球星皮朋(Scottie Pippen)在ESPN節目上表示，柯瑞的能力絕不僅僅是投籃，但他稱不上勇士最好的球員。
「柯瑞是極為優秀、高籃球智商的球員，除了投籃得分，他還可以迫使對手包夾、製造隊友空檔，不過他並不是具有統治力的那種球員，他甚至不是勇士全隊最好的球員。」那麼勇士隊最好的球員是誰呢？皮朋認為是杜蘭特。
皮朋說：「杜蘭特與騎士的詹姆斯，他們才是有真正主宰力的球員，他們有能力進攻、蓋火鍋、搶籃板，能在所有場合壓迫對手。柯瑞的工作包括適時將球傳至杜蘭特手中，他在82場例行賽已經磨合得很好。不過柯瑞是小個子球員，他應付包夾的方法就是傳給附近的隊友，而不像詹姆斯那樣能在面對包夾時直接傳給擁有空檔的隊友來助攻。」
皮爾斯(Paul Pierce)則說，「柯瑞例行賽的好表現帶給大家很多期待，對他的要求也愈來愈高，因此柯瑞這次在總冠軍賽必須要做得更好。」
(中時電子報)
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