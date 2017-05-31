5月31日各報頭版要聞

5月31日各報版要聞

重點要聞

●蘇花坍不停 政府無心改善？北藝大校長開炮 明年用選票反應

蘇花公路柔腸寸斷，適逢端午連假，花蓮聯外交通大亂，上萬人車「逃難」。北藝大校長楊其文昨痛批，每次到花東都像「賭運氣」，台灣難的不是工程，而是政府無心。民進黨政府「舊思維碰上官員老招數」，東部交通政策交白卷，直言「就讓明年用選票來反應吧！」

●強人末日 巴國前獨裁者 諾瑞嘉病逝

我中美洲邦交國巴拿馬總統瓦雷拉推文表示，巴國前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）在當地時間29日深夜11時許，病逝於巴拿馬市聖托瑪斯醫院，享年83歲。在1960年代，諾瑞嘉曾以軍官身分至政工幹校（政戰學校）「遠朋班」接受訓練，與台灣關係匪淺。

●史上最大規模參訪團赴美 何美玥領軍 參加Select USA投資峰會

國策顧問何美玥6月14日將率菁英企業訪團出席「選擇美國」（Select USA）投資峰會，企業家數81家、人數逾130人，規模創下史上最大，包括石化、鋼鐵、電子資通訊、智慧機械等企業將隨行。駐美代表高碩泰說，期盼台美可以形成升級版夥伴關係。

重點要聞

●佛心老闆僱82歲嬤養病兒 天天開50公里接送

真是佛心老闆，值得無數個「讚」。在台南市開設食品工廠的林宗慶，不僅僱用生活困頓、高齡82歲的阿嬤王不纏，還每天開車接送她上下班，來回4趟共逾50公里、車程60到80分鐘。王感嘆：「沒他真不知要怎麼撐下去。」林則說：「我也經歷過困境，能體會需要幫忙的心情。」更稱讚阿嬤「敬業態度沒話講」。

●頭一遭 蘇花郵輪疏運千人 今至周六 限時單線通車

蘇花公路因大雨坍方中斷，為紓解北返受阻的人車潮，交通部昨啟動應變措施，首次協調郵輪業者投入蘇花海運，透過藍色公路成功讓342輛車、1151人北返。另施工人員續在坍方地點積極搶修，預估至少5個月才能修復，今天將先開放下午時段，明天至周六則每天開放3個時段單線雙向通車，至於搭船北返民眾則抱怨，蘇花公路遇天災就成噩夢，盼政府「給我們一條平安回家的路！」

●後天鋒面最強 防雷擊冰雹

後天到周六嚴防豪雨成災！中央氣象局預測，明起西南風增強，中南部防大雨或豪雨，後天周五典型梅雨鋒面報到，周五到周六是這波鋒面影響最顯著時刻，全台各地有陣雨或雷雨，不排除有致災性的大豪雨，甚至伴隨雷擊、冰雹、強陣風等劇烈天氣，民眾要提高警覺。

重點要聞

●四具薩德逕入南韓 文在寅震怒徹查

南韓總統文在寅卅日下令，針對四具美國薩德飛彈防禦系統火箭發射器未獲授權運入南韓進行調查，並稱這是「令人非常震驚」的事件。文在寅責怪南韓國防官員沒有向總統府通報此事，美聯社指出，文在寅已多次表明要檢討這套引發中國大陸和北韓反彈的系統，這次的動作讓分析家討論他是否會要求美國撤走薩德。

●司改上百決議 立院如何埋單？

司改國是分組會議六月初可望結束，五個分組作出上百個決議，包括蔡英文總統都認為一般人聽不懂的起訴狀一本、討論多年的通姦除罪化都在決議之列；不過，許多決議涉及修法、甚至是憲政問題，多位委員研判「未來國會能過的不到一半」。

●海基會端節聯誼 台商要角缺席

海基會今在桃園舉行大陸台商端節聯誼活動，行政院長林全將出席，規模雖可望超過去年、達五百人，但台企聯總會長王屏生、榮譽會長郭山輝，及北京、上海、廣州等台協會長也確定不會現身。

重點要聞

●減少車禍 無速限標誌快慢車道 擬都速限40

交通事故大多發生在交岔路口，約佔整體交通事故四十七．五％，交通部表示，路口發生事故原因很多，但許多是因快慢車道速差而造成安全疑慮，因此將修正道路交通安全規則第九十三條，針對現行無標誌標線規範速限的道路，包含設有快慢車道分隔線的快車道，時速將由五十公里降至四十公里，希望拉近路口快慢車道速度；最快今年底修訂實施。

●劍龍潛艦性能提升 敲定荷商技術協助

我國兩艘「劍龍級」潛艦性能提升案計畫已有具體進展，根據國防部最新公告，荷商RH Marine Netherlands B.V.集團已承接「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，也讓軍方吃下「定心丸」，兩艘主力潛艦各項系統的性能提升將可順利執行，對後續「潛艦國造」計畫也將有正面效應。

●漢光演習後…李喜明下達新戰術 灘頭決戰 轉為濱海決勝

漢光卅三號演習五月廿六日落幕，據悉，軍方事後檢討，將微調實行已久的「拒敵於彼岸，擊敵於海上，毀敵於水際，殲敵於灘頭」的戰術概念，將「灘岸決勝」的作戰範圍，向外延伸至「濱海決勝」，灘頭則為殲滅零星敵軍的最後一道防線。因此，國軍未來將著重精進陸基飛彈、雷霆二○○○多管火箭等長程戰術打擊能力。

(中時電子報)