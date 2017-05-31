含咖啡因飲料3件標示不實 過量恐引憂鬱疲勞

含咖啡因飲料3件標示不實！過量恐引發憂鬱疲勞(圖/康健雜誌提供)

台北市衛生局22日公布市售咖啡因飲料標示檢查結果，其中「特濃咖啡拿鐵」與「山加利直火咖啡牛奶飲料」的咖啡因含量，均不符規定，分別超出標示值22%、53%；「保佳適能量飲料（原味）」的咖啡因則是低於標示值。咖啡因如果攝取過多，不僅對腦部會產生不良影響，也可能造成憂鬱和疲勞。

（臺北市政府衛生局106年包裝飲料抽驗查核結果不符合規定名冊。資料來源：台北市政府衛生局/康健雜誌提供）

攝取過量，腦對咖啡因會產生耐受性

咖啡因是藉由抑制相當於腦部的煞車「腺苷（adenosine）」的功能，使腦部興奮。

平常腺苷會抑制引起幹勁的多巴胺和腎上腺素的分泌。可是，因為咖啡因佔據腺苷的受體，導致腺苷作為煞車的功能降低。如此一來，多巴胺和腎上腺素變多，腦於是變得興奮，自然眼睛炯炯有神，幹勁也隨之提升。攝取咖啡因之後的三十∼六十分鐘，大概是效果最為顯著的時間。

不過，當你每天都喝五杯以上的咖啡時，即使攝取的咖啡因含量相同（五○○毫克以上），效果還是會遞減。這是因為腺苷受體的數量增加了。腦是藉由增加腺苷受體的數目，來適應咖啡因大量存在的新環境。這意味著腦對咖啡因產生了耐受性。

而且咖啡因的攝取量愈多，天然的興奮劑多巴胺和腎上腺素的感受性會愈降低。所以，為了將身體機能維持在平常的狀態，必須日益增加咖啡因的攝取量，產生更多的多巴胺和腎上腺素。

可是，一旦每天持續攝取大量的咖啡因，腦和副腎的功能會日漸疲弱，無法製造出足夠的多巴胺和腎上腺素。於是，整個人沒了幹勁和專注力，陷入憂鬱和疲勞的困境。

一旦每天持續攝取大量的咖啡因，腦和副腎的功能會日漸疲弱，無法製造出足夠的多巴胺和腎上腺素，幹勁和專注力反而遞減。（圖片來源：康健雜誌）

哈佛大學和西班牙馬德里自治大學也曾做過一份研究發現，攝取過量咖啡因可能會抵銷抗氧化物的好處，反而對心臟不利。

另外，攝取過量咖啡因的人，有時只要一喝咖啡就會引起過敏、或者讓肝臟無法進行對咖啡因的解毒工作。於是，咖啡因造成的腦部興奮停不下來，導致心情大亂。

攝取過量，腦對咖啡因會產生耐受性。（圖片來源：康健雜誌）

一不喝就頭痛？咖啡因容易戒

相較於其他藥物、酒精成癮，咖啡因的戒癮症狀相對短暫；大約只需7~12天，戒癮症狀就會慢慢消退。

為了讓戒癮過程更順利，美國大學精神科醫師朱利安諾建議打破原先喝咖啡的規律頻率，慢慢拉長攝食間隔，並將咖啡因含量儘量限制在100毫克（咖啡因中毒的標準是250毫克），即一天只能喝一杯150cc的咖啡。

台灣精神醫學會專科醫師陳炯旭則建議不妨尋找替代品，如低咖啡因的咖啡、茶等慢慢戒除。

而在這段時間，大腦也會慢慢減少腺苷酸受體的數量；當數量回到基準數目時，恭喜你，你戒咖啡癮成功了！

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(中時電子報)