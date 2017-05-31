MLB》光芒陣容微調 胡智為重回大聯盟

胡智為在光芒3A持續好表現。(中央社資料照)

胡智為重回大聯盟！光芒31日做出陣容微調，將兩位牛棚投手叫上大聯盟，包括3A的胡智為與2A的伍德(Hunter Wood)，外野手波傑斯(Peter Bourjos)進入傷兵名單，右投狄里昂(Jose De Leon)被下放3A。

為了提高升上大聯盟的機會，胡智為5月開始在3A轉往牛棚發展，他的好表現也受到球隊肯定，被視為可用之兵，因此在陣容調整時將他納入。胡智為與狄里昂、伍德都是新進大聯盟的菜鳥，光芒要給他們更多磨練的機會。

光芒目前還在試驗牛棚的組合，胡智為不久前也因隊友請假而被叫上大聯盟。另一位狄里昂其實只升上大聯盟1天、僅投0.2局就被下放，所以胡智為這次能待多久也很難說。

(中時電子報)