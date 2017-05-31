登山領隊馬博山屋劇烈腹痛 直升機吊掛送醫

新北市1支6人登山隊，30日凌晨2點半向南投縣消防局報案，指56歲譚姓領隊夜宿馬博拉斯山屋時劇烈腹痛待援。信義、玉山消防分隊與玉山國家公園管理處及警方人員合組救援小組，昨晨8點鐘徒步出發上山救人。

由於從信義鄉東埔登山口到山屋現場，步程需要3天，為爭取救援時效，另申請空勤總隊直升機；南投縣消防局表示，今（31）日清晨6點40分直升機已吊掛成功，並降落內政部消防署訓練中心，由名間消防分隊救護車，順利將患者送往竹山秀傳醫院就醫。

(中時)