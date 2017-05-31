木下佑香再嚐台灣美食 喝完沙士的感想是...

木下佑香大食的影片相當療育人心，而這次的她嘗的是台灣本土產的碳酸飲料沙士。(圖截自木下ゆうか Yuka Kinoshita頻道)

【台灣】自然素材的點心跟統一麵 肉燥麵５包！3600kcal【木下佑香】

日本女大胃王木下佑香再次品嘗台灣食物，在最新上傳的影片中，木下試吃了台灣觀眾寄去的泡麵、飲品，其中還包含了台灣本土生產的碳酸飲料沙士，在喝下肚後，木下對沙士的感想是「有點像痠痛貼布的味道」。

經常在YouTube分享大食影片的木下佑香擁有相當高的人氣，在許多國家都擁有粉絲，而這些粉絲也經常寄送自己國家的特色點心、美食給她品嘗。在最新上傳的影片中，木下收到了來自台灣的點心、泡麵、沙士與甜品，對於台灣本土自產的碳酸飲料沙士，木下直呼味道有點獨特:「不管聞起來或喝下去的味道感覺都有點像痠痛貼布」，雖然味道很特別，不過木下佑香還是認為沙士好喝。

而在上個月，相當喜歡台灣的日本YouTuber三原慧悟，也曾在街頭將沙士請日本少女們品嘗，當時許多人同樣也認為「有痠痛貼布的味道」，有網友就打趣的說道，經過兩位日本YouTuber認證後，沙士的貼布形象已經擺脫不掉了。

(中時電子報)