伊能靜端午曬素顏美照 背後竟有大亮點

伊能靜端午節送祝福。(圖／本報系資料照)

伊能靜家裡疊滿衣服，被吐槽太亂了。(圖／翻攝自伊能靜微博)

30日是端午節，藝人伊能靜也在微博送上祝福「自己美翻天，男人愛你入心肝」，並附上素顏美照，不過卻被後面背景給搶走焦點，引起網友熱議。

伊能靜在微博送上端午節祝福，「黃金天上下，寶寶壯又乖，自己美翻天，男人愛你入心肝」，並附上3張自拍美照，粉絲大讚她皮膚超好、美翻了，不過眼尖網友卻發現，她背後沙發上疊滿衣服，吐槽她家裡太亂了，「後面衣服有點搶眼」、「怎麼這麼亂阿」、「這肯定不是你家」，意外引起熱議。

(中時電子報)