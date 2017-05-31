李進良要小禎搬回家住 胡瓜有話要說……

小禎與李進良有望復合，胡瓜表示順其自然。(圖/本報系資料照)

小禎2007年和李進良結婚後，生下女兒Emma，不過男方婚後緋聞不斷，兩人從2012開始便處於分居關係，不過近年兩人不但未女兒破冰，李進良更開口要求小禎搬回家同住，對此胡瓜表態支持小禎決定。

小禎與李進良一家三口出遊，享受天倫之樂。(圖/胡小禎臉書)

小禎和李進良雖然離婚傳聞不斷，不過近年感情出現回溫跡象，不僅多次一家三口同框合照，李進良更在母親節送香奈兒包包給小禎，都讓外界推測復合之路不遠，而小禎在上節目談及此事，也不避諱坦承李進良開口要求她搬回家住，自己也不排除再拼第2胎，加上李進良近期幾乎沒緋聞傳出，也讓她鬆口有機會搬回家，但還需要一點時間考慮。

根據《蘋果日報》報導，對於女兒與女婿有望復合，胡瓜表示沒聽過小禎提及此事，自己也不會去過問，但爸爸永遠是女兒的依靠，她做什麼都會全力支持，但是否願意再接納阿良當女婿？胡瓜表示：「從頭到尾都沒聽到阿良怎麼講，不能總是我跟小禎在回答」，對此阿良也首度鬆口，表示有機會再和瓜哥私下聊。

(中時電子報)