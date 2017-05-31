綠營大老黃慶林占路蓋違建 民眾痛批
前民進黨台北市黨部主委黃慶林，在新北市黃金博物館園區內涉嫌竊占市定道路、搭蓋違建，經營可容納百人的超大型餐廳及觀光旅館兩間。居民檢舉痛批黃慶林竊占國土並質疑政府官員護航包庇。
據《壹週刊》報導，新北市黃金博物館是台灣第一座以生態博物館為理念的博物館，每年遊客已逾二百萬人次。綠營大老黃慶林看上園區商業利益龐大，涉嫌竊占市定道路、搭蓋違建，經營室內可容納二百人、半露天區可容納百人的超大型餐廳，甚至還經營無照的觀光旅館兩間。
黃慶林的大型違建物就位在新北市瑞芳警分局金瓜石派出所對面，早年已遭民眾檢舉列管排拆，但八年來屹立不動還變本加厲，初期違法經營商場與小吃市集，更占用台糖公司道路土地，將違建不斷整修及擴大；甚至侵占預定道路做為餐廳旅館停車場。今年一月，更違法擴大裝修，將商場整個打通，改建成座位三百餘座的超大型違建餐廳。
面對居民檢舉，工務局拆除承辦人員以違建物屬於二○○九年六月前違建為由推諉不願處理。即使有大規模增建、改修、裝潢等違規事項，相關承辦人員均推說，違建案屬二○○九年六月前違建，所以不需處理。
早期小吃攤違建擴建成有三百個座位的「超大型違建餐廳」，黃慶林面對檢舉坦承相關建物已租給和昇休閒開發公司經營，他們後來確實有做過一些裝修。但工務局對大規模增建、改修視而不見，反多加維護，讓金瓜石居民直呼不可思議，質疑官員縱容。
(中時電子報)
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