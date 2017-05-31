MLB》投手丘上鬥毆 哈波、史崔克蘭遭禁賽

國民隊哈波(左)與巨人投手史崔克蘭打架。(美聯社資料照)

國民隊哈波30日才與巨人投手史崔克蘭幹完架，大聯盟31日就火速下令懲處，巨人投手史崔克蘭禁賽6場，哈波禁賽4場。這兩人都選擇上訴，所以禁賽令暫時還不會執行，但以目前的情況，禁賽處分肯定是跑不掉的。

史崔克蘭表示，他雖然沒忘記兩人2014年的舊怨，但是這記觸身球純屬意外。從史崔克蘭受到的處分看來，官方沒有採信他的說詞。史崔克蘭辯稱只是想用內角球嚇嚇哈波，這也難以令人相信，畢竟從來都只有投手害怕哈波的份。

哈波2015年拿下國聯MVP與全壘打王後，各隊投手畏懼他，通常都以四壞球將他保送，哈波去年獲得20次敬遠四壞是國聯第1，今年為止15轟、9次敬遠四壞都是國聯第1。這是哈波本季挨的第1顆觸身球，哈波也不跟他客氣，上去甩了頭盔就開打。哈波事後餘怒未消，他表示扁人和上一壘，他寧願選擇扁人。

(中時電子報)