老靈魂旅人必收藏！走入新北老時光 26條輕旅行路線
端午連假過後還沒收心嗎？乾脆來計畫周末行程吧！新北市文化局《玩味老時光--新北市文化資產手冊》整理出新北全市文化資產，以輕旅行的編排方式設計出26條特色玩味路線，揭開各行政區的代表性景點，走入北台灣的古色古香歷史隧道，可說是老靈魂旅人必收藏的旅遊電子書。
新北市有什麼好玩景點？除了走逛淡水老街、平溪、三峽，《新北市文化資產手冊-玩味。老時光》將新北市地理及人文環境分成6大區塊，標示有形及無形文化資產景點及大眾交通的位置，方便民眾按圖索驥參訪。
且規劃有26條旅遊路線，如「緬想風華」是以紅毛城為中心，可一次走訪淡水不同時期的建築；「光輝歲月」以日治時期瑞芳礦業遺跡為主題，能窺見昔日採礦興盛風貌。
而拓墾發展源頭新莊的「新興街庄」散步路線，可看到各種移民宗教信仰的代表性文化資產；板橋市區的「大雅可觀」巡禮路線，串連林家花園、大觀義學等古蹟，見證清末北台灣開發歷史。
手冊內容除可以了解文化資產的背景，也是一本兼具實用性質的旅遊寶典，分為上、下冊電子書，民眾可於新北市政府文化局網站免費下載，透過圖文並茂的導覽介紹，讓大家能對新北市文化資產，有更深入及全面性瞭解。
(中時電子報)
關鍵字：北市
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