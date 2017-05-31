「不做演員了」 范冰冰驚爆40歲引退
范冰冰身為今年第70屆坎城電影節評審之一，她的一舉一動都成為焦點，而在電影節圓滿結束後，她也接受大陸媒體訪問，除了談這回經驗，現年35歲的她更驚語「40歲就要退休、不想做演員了。」
范冰冰在結束坎城影展的行程後，接受《新浪娛樂》的專訪，除了聊這次當評審的經驗與過程，她被問及是否60歲退休時，范冰冰竟搖搖頭說「在我的計劃中40歲就不想做演員了。」意即40歲就會從螢光幕前引退，被猜是否轉當幕後？范冰冰則說「周遊世界吧！」她認為自己在40歲前已經花了所有時間把該享受的時間全用在工作上，因此自己覺得該休息了。
不過是否真的40歲就引退？范冰冰的朋友圈並不看好，但她笑稱「可能它是未知的，所以才有點意思吧！」除此之外，范冰冰也提及自己相當支持年輕導演，透露自己會願意支持他們降低片酬，更說當時拍《蘋果》時，片酬才10萬(人民幣)，強調「錢真的不是我特別看重的東西。」
而這回在坎城的時間，范冰冰也被拍到和男友李晨短暫相聚、高調放閃，她坦言自己真的完全不知情，見到李晨後的確是傻了，也笑說「他知道如果我知道這件事的話，我肯定不會讓他來，因為行程實在是太折騰了！」
(中時電子報)
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