選舉保證金9年賺3.6億元 宋楚瑜貢獻最多
選舉是有錢人的遊戲？恐怕一點也沒錯！在台灣，想要參加選舉，除了達到年齡門檻，登記參選時，還得先繳「選舉保證金」，若得票沒達到門檻，這筆保證金就會遭到沒收。根據統計，從2008年到2016年，政府光是靠沒收選舉保證金，就淨賺3億6290萬！
而在所有參選人中，以親民黨主席宋楚瑜對國庫「貢獻」最大。《鏡週刊》報導，2012年總統大選，宋楚瑜被沒收1500萬元；被沒收最多次的，則是無黨籍拾荒老兵趙衍慶，他參選2014年台北市長選舉、2009年北市大安區立委補選、2012年及2016年北市大安區立委選舉，共被沒收260萬元。
親民黨立委陳怡潔目前已研擬《公職人員選罷法》修正草案，將候選人得票數未達一定標準就沒入保證金的相關門檻取消，改為競選期間未違反選罷法規定，保證金就應返還。
陳怡潔認為，政府光靠辦選舉，9年就可賺到一戶帝寶豪宅，非常不合理；且沒收門檻對小黨、無黨籍及經濟弱勢者非常不合理，導致人民對參選卻步，影響人民參政權。
各級選舉依規模不同，保證金金額也不同。依現行規定，參選總統選舉保證金1500萬元；參選直轄市長保證金為200萬元；參選縣市首長、立委，保證金20萬元。就連選里長，也要繳保證金5萬元。
從2008年到2016年，政府沒入選舉保證金共3億6290萬元，被沒收金額最高的是立委選舉，3屆選舉就沒收808人次、1.6億餘元；其次為村里長選舉，共沒收1,783次、7,600萬餘元。
(中時電子報)
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