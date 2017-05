美陣亡將士紀念日 川普千金推吃冰過節遭批

伊凡卡的品牌帳號要大家吃冰棒緬懷先烈。(圖/推特帳號:Ivanka Trump HQ)

伊凡卡個人帳號的推文比較中規中矩。(圖/推特帳號:Ivanka Trump )

每年5月最後一個星期一(2017年5月29日)為美國的陣亡將士紀念日,這是一個相當嚴肅的日子。然而,該國總統千金伊凡卡(Ivanka Trump)竟在社群網站上發文讓大家做冰棒過節,此舉遭網民諷刺為「無腦」。

據中央社訊,伊凡卡最近又再度成為話題,她的生活品牌推特帳號Ivanka Trump HQ於29日發布推文:這個陣亡將士紀念日,來做香檳冰棒吧(Make champagne popsicles this Memorial Day),又再附上一個「準備迎接夏天」的連結圖。

另一方面,她的個人推特帳號Ivanka Trump則在30發出中規中矩的推文:今日我們要向軍中犧牲性命、保衛我們自由的男女們致敬,謝謝你們的付出(Today we honor the men & women in our armed forces who have lost their lives to protect our freedom. Thank you for your service)。

雖然伊凡卡在多個帳號提到陣亡將士紀念日,看得出來他對這一天的重視,但推吃冰棒的發文還是太「出格」。有網友在推文下面留言,稱川普家的天兵真是冷漠至極!

(中時電子報)