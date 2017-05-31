美陣亡將士紀念日 川普千金推吃冰過節遭批
每年5月最後一個星期一（2017年5月29日）為美國的陣亡將士紀念日，這是一個相當嚴肅的日子。然而，該國總統千金伊凡卡（Ivanka Trump）竟在社群網站上發文讓大家做冰棒過節，此舉遭網民諷刺為「無腦」。
據中央社訊，伊凡卡最近又再度成為話題，她的生活品牌推特帳號Ivanka Trump HQ於29日發布推文：這個陣亡將士紀念日，來做香檳冰棒吧（Make champagne popsicles this Memorial Day），又再附上一個「準備迎接夏天」的連結圖。
另一方面，她的個人推特帳號Ivanka Trump則在30發出中規中矩的推文：今日我們要向軍中犧牲性命、保衛我們自由的男女們致敬，謝謝你們的付出（Today we honor the men & women in our armed forces who have lost their lives to protect our freedom. Thank you for your service）。
雖然伊凡卡在多個帳號提到陣亡將士紀念日，看得出來他對這一天的重視，但推吃冰棒的發文還是太「出格」。有網友在推文下面留言，稱川普家的天兵真是冷漠至極！
(中時電子報)
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