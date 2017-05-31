淚訴「該停了」萌退意？林志玲這樣說

林志玲出道15年演藝成績亮眼。(圖／本報系資料照)

林志玲驚語「我覺得我差不多該停了吧」。（圖／翻攝自姐姐好餓臉書)

林志玲出道15年演藝成績亮眼，不過日前她在節目上驚語：「我差不多該停了」，讓外界猜測是隱退的前奏？她透過工作室回應「減少工作量，多留點時間給自己和家人」。

《姐姐好餓2》的最新預告中，林志玲驚語「我覺得我差不多該停了吧」，小S反問她是否萌生退意？之後蔡康永更形容她是一個「那麼認真地追求愛，而愛常常讓她失望」的人，讓她聽了感性落淚，也令外界感受到她內心的寂寞。

至於是否真的想退出演藝圈，據《自由時報》報導，林志玲也透過工作室回應，「出道至今從來沒停過，也許有的時候停下来，才能有自己的生活。減少工作量，多留點時間給自己和家人！」

(中時電子報)