百大知名運動員 詹姆斯第2 杜蘭特第8

勇士杜蘭特(左)與騎士詹姆斯是最知名的現役籃球員。(美聯社資料照)

ESPN根據代言合約、社群追隨者、網路搜尋熱門度，31日公布了世界最知名的100位運動員。前10名由3位足球員、2位籃球員、2位網球選手、2位高球選手瓜分，榜首不意外是葡萄牙足壇巨星C羅，此外還有小獅王梅西(第3)、巴西名將內馬(第6)。

擠進前10名的兩位籃球員分別是騎士隊詹姆斯(第2名)、勇士隊杜蘭特(第8名)。網壇代表為瑞士天王費德勒(第4)與西班牙蠻牛納達爾(第9)，高球入榜的是美國老將米克森(第5)與老虎伍茲(第10)，牙買加閃電波特是唯一非球類運動的運動員(第7)。

排名最高的東亞選手是第20名的日本網球一哥錦織圭，中國大陸羽球王林丹也排在第88名。前15名清一色是男性，排名最高的女性運動員是前格鬥冠軍龍達蘿西(第16名)，小威廉絲(第19名)、莎拉波娃(第23名)。

平日自誇粉絲最多的C羅，臉書關注者居然高達1.18億人，他的IG也有9300萬追隨者。梅西的臉書則有8600萬關注者。最受歡迎的籃球員詹姆斯的臉書雖然也有2260萬名粉絲，但比起足球員還是差了一大截。值得一提的是杜蘭特，他因加盟勇士引起話題，躍居網路搜尋的大熱門，影響力如火箭般竄升，儼然成為籃壇第2人。

(中時電子報)