安倍最大對手？ 東京都知事小池百合子旋風再起

現任東京都知事小池百合子，能否帶領新成立的都民優先會勝選？（圖/美聯社）

即將於7月2日舉行大選的東京都議會，由小池百合子（Yuriko Koike）領導的都民優先會，目前支持率大幅領先其他對手黨派，而她個人的支持率也持續維持在5至6成之間，讓外界十分好奇，當年旋風式上台的小池，能否打破自民黨（Liberal Democratic Party）獨霸的局面、並終結東京政界充滿「老男」的特色，成為下一個問鼎首相、挑戰安倍晉三（Shinzo Abe）的人？

據日本產經新聞報導，曾是日本首名女性防衛大臣、現任東京都知事的小池百合子，即將面臨上任後第一次改選的挑戰。兼任新成立黨派都民優先會黨魁的她，民調一度上看67%，雖近日來下跌、但仍保有5成以上的支持率；而選民投票意向調查中，都民優先會更是以32%的支持率力壓當前獨霸議會的自民黨。日媒與外媒多半認為，小池若能於本屆改選中獲勝，其人氣和魅力勢必將成為首相安倍晉三最大的對手，更可能是下一任問鼎首相的後繼之人。

出任當年首相小泉純一郎（圖中央）內閣的環境大臣，小池百合子（圖左）獲得第三次改選留任。（圖/美聯社）

現年64歲的小池百合子，出身於兵庫縣蘆屋市，以優異成績畢業於開羅大學（Cairo University）社會學系，精通阿拉伯文的她，更曾擔任日本阿拉伯協會的顧問及講師多年。1992年代表日本新黨（Japan New Party）當選參議院議員，2002年加入自民黨、出任小泉純一郎（Junichiro Koizumi）內閣的環境大臣，三次改組皆得到留任。2007年受安倍邀請，入閣擔任防衛大臣一職，但卻因當年神盾艦洩密醜聞，僅上任83天即被迫辭職。當年擔任環境大臣時，就是她提出知名的Cool Biz運動，為減少空調使用，鼓吹日本企業和政府單位夏季不穿西裝、不打領帶，並獲得小泉純一郎、豐田汽車總裁奧田碩等名人支持。

本次東京議會改選，亦是繼去年6月修法降低選舉權年齡至18歲後，首次使用新法的首都選舉，強調改革現狀、消除當前由「老男」掌握的政治局面，能否因為新選民結構而改變，並一舉打敗當前執政的自民黨，將成為未來外界最關注的焦點之一。

(中時電子報)