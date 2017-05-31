一點都不man！「鋼鐵人」健身竟然這樣拿包

鋼鐵人小勞勃道尼外出健身被拍，不過他拿包的方式被揶揄「不太man」！（圖／達志影像）

「鋼鐵人」小勞勃道尼在英雄片中總給人硬漢印象，不過近來他人在紐約外出運動時被拍，穿著橘色透氣上衣的他，還用藍色頭巾將頭髮包起來，但最吸睛的，是他手上愛心運動包，有趣的是，小勞勃道尼拿包的方式被笑稱「一點都不Man！」

小勞勃道尼昨在紐約外出健身時被拍，更吸引不少大批粉絲要求簽名，但他幾乎來者不拒，看到鏡頭也相當搞怪。只是穿著橘色上衣的他，藍色頭巾與腰上的藍色外套特別顯眼，拿著印有愛心圖樣運動包的方式，更和時下女生會將包包勾在手上的姿勢一模一樣，就被網友揶揄「好像哪裡怪怪的」、「不太Man」。

(中時電子報)