《時來運轉》總冠軍賽G1 勇士主場贏面大

騎士詹姆斯(中)力拚總冠軍連霸。(美聯社資料照)

騎士在季後賽以12勝1負一路殺進了總冠軍戰。對於「衛冕軍」來說，能否送給克里夫蘭這座城市一個連霸的驕傲，這系列賽將會是他們最後的考驗。回首上個賽季，騎士前四戰打完後面臨了「輸球就沒有明天」的日子，但他們依舊靠著聯盟第一人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）燃燒了小宇宙，也讓騎士成就了最大的榮耀。本季的連霸之路上，騎士再度面對宿敵，「小皇帝」能否再率領眾卿家擊敗強敵，將會是所有騎士球迷關注的焦點。

NBA總冠軍戰G1

正所謂「仇人見面、分外眼紅」，或許這句話正是勇士團隊目前最佳的寫照。只差一場比賽就能完成連霸之路，卻被對手以3連勝將總冠軍「整碗端走」，也讓本季的勇士唯一目標就是「收復失土、還我河山」。本季的勇士可以說是比上季更強大，柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）兩大球星做為主軸，讓他們在季後賽無堅不摧的追平了聯盟紀錄12連勝。到目前為止展現「人擋殺人、佛擋殺佛」境界的勇士該如何拿回他們失去的總冠軍，我想會是這系列賽所有球迷最津津樂道的話題。

勇士隊柯瑞的表現受到關注。(美聯社資料照)

連續第3年的總冠軍戰由這兩隻球隊對決，想必所有球迷都很期待第一場的比賽。臺灣運彩目前在第一戰的盤口是開出勇士-7.5分，我認為對照過去前兩次總冠軍戰交戰的情況來看，身為地主的勇士讓分過盤是很有利的選擇，因此本場比賽可以看好勇士讓分過盤，拔下第一戰的頭籌。

※本場推薦：勇士過盤

(中時電子報)