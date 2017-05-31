假冒本尊登台獻唱 「山寨伍佰」露餡被抓包

真假伍佰外表神似，常讓粉絲分辨不出真假。(圖/本報系資料照、月華光臉書)

「台灣搖滾天王」伍佰，獨特唱腔加上舞台魅力，擄獲不少粉絲的心，不過以「月光伍佰」自居的模仿天王，近日前往大陸出席活動時，居然假冒本尊開唱，讓死忠粉絲不滿留言痛批。

「月光伍佰」近日出席大陸蘇州建商活動，先是假冒伍佰本尊獻唱，甚至還舉辦簽唱會，不過被主持人問及新專輯的名稱時，便顧左右而言他，「那個專輯我們不要在這邊講，你們今天來這邊是看看房子啊，不是看我這個人對不對，我們來重點，所以專輯就不要那個了」，企圖轉移話題不被戳破身分，這一連串行徑也引發伍佰死忠歌迷不滿，留言痛批「真把全體歌迷當傻子?騙人必須付出代價，否則永遠不長記性」。

「月光伍佰」臉書PO文致歉。(圖/月華光臉書)

​​對此伍佰也轉發經紀公司聲明，呼籲粉絲切勿受騙，眼見事件越演越烈，「月光伍佰」也在臉書公開致歉，表示「事先不知情甲方公司要聘請的是伍佰本人，所以主持人也就不會表明我是模仿的。然後本人的最後一道防線也沒做，上舞台時也未表明我是模仿的，因此冒犯了伍佰，在此鄭重向伍佰道歉，對不起本人是無意冒犯的，也慎重向粉絲歌迷們道歉，再次請求原諒」。

(中時電子報)