美為朝核親近陸？駐美代表高碩泰：無此顧慮

駐美代表高碩泰上午表示，沒有軍售延宕的訊息，但他也坦言，由於川普政府官員尚未到位，情況尚未明朗。（記者陳建瑜攝）

美媒日前報導，美國為牽制北韓，與中國密切合作，延宕對台軍售。駐美代表高碩泰上午表示，沒有這方面的訊息，但他也坦言，由於川普政府官員尚未到位，情況尚未明朗；對於美方可能因此忽略台灣利益，高強調，沒有這方面的顧慮，台美關係基礎扎實。

高碩泰上午出席立法院外交國防委員會備詢前受訪時表示，過去一年來，對美工作經歷過歐巴馬政府及川普政府4個多月，整體來講，基於共享價值、利益、努力，取得很好的發展及相當的成果。

高碩泰指出，我們還精進及開拓在不同領域，並進一步發展更多空間，台美基於踏實互信低調原則，對於未來能夠在不同領域開拓更大的合作跟交流，保持正面樂觀的態度，希望在最快的將來，能夠提升「升級版」的夥伴關係。

對於傳出美中關係熱絡，美因而對我軍售時程延宕？高碩泰說，「我們沒有收到這方面的訊息」，事實上，台美在軍事交流合作領域，保持綿密溝通協調，所有雙方得國防合作，提升中華民國防禦能力，都按照既定行程步驟推動，希望等到美國相關政策官員及相關決策人物到為到位後來討論，進一步推動。

高碩泰表示，他想可能其中（歐巴馬時代軍售延宕至今）原因，新任政府的重要的政策官員還沒到位，所以我方需要進一步等到情況更明朗化，按照步驟時程來推動。

至於美國總統川普可能因為牽制北韓，跟中國更加親近，忽略台灣？高碩泰說，「沒有這方面的顧慮」，現在台美關係基礎非常扎實，基於「六項保證」跟《台灣關係法》，美方對我承諾希望能夠在既定基礎推動，包括美國務卿聽証會上提到台灣是朋友，台灣不是個籌碼，《台灣關係法》及「六項保證」是美國對台灣的法律承諾及道德使命，這是令人鼓舞的發展。

高碩泰指出，相關特定軍售項目他不做評論，但任何可以提升防衛武力、國防策略及促進區域和平跟穩定發展，我方都不排除。

(旺報)