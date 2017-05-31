演穿越劇？曹長青說屈原投河是因怕秦始皇焚書坑儒

曹長青在政論節目的發言。(圖/擷取自《政經看民視》)

曹長青上節目講屈原自殺的原因，見影片37:18。(影音來源/youtube帳號:政經看民視民視看正晶)

「兩岸大罪人」曹長青昨（30日）上節目「政經看民視」談端午節由來，他說屈原投河是因為怕秦始皇焚書坑儒。聽起來是不是哪裡怪怪的？

仔細思考，屈原死的時候是西元前278年，當時秦始皇嬴政都還沒出生（西元前259年）。進一步說，嬴政統一中國是西元前210年，搞焚書坑儒是西元前213年，離屈原在世的時間都有35年了，真是太穿越！

曹長青生於中國大陸黑龍江省，畢業於黑龍江大學中文系，他在1988年自費赴美留學，而後入籍美國，是大陸境外反共陣營的知名人物。

(中時電子報)