掀閨密案關鍵 鄭維羅在荷被押返韓

圖為鄭維羅今年1月2日在丹麥出庭後，由當地警方羈押的資料照。（圖/美聯社）

因不當靠母親崔順實與韓國前總統朴槿惠的親密關係，進入梨花女子大學就讀，而引發韓國閨密干政風暴，導致朴槿惠黯然下台的鄭維羅，31日在荷蘭阿姆斯特丹機場轉機時，被韓國檢方拘留。

據韓聯社報導，她30日下午從丹麥哥本哈根機場出發，31日淩晨在阿姆斯特丹機場轉乘飛往韓國的大韓航空客機。由於韓國只能在國營航空上行使司法權，因此檢方一直等到她登上大韓航空班機後才動手。而該客機將於當天下午3時許抵達韓國仁川國際機場，據法新社報導，她在抵韓發表簡短聲明後，將立即被押送至首爾中央地方支檢接受調查。

根據相關法律，韓國檢方必須在最長拘留時限的48小時內，也就是6月2日淩晨前，釐清她的具體犯罪事實，並請求法院簽發逮捕證。一般預料，鑒於閨密干政案情節重大，檢方最早會在6月1日晚請求法院簽發逮捕令。

檢方將重點調查她是否藉由不正當手段，進入韓國名校梨花女子大學、是否在德國空頭公司洗錢，崔順實家屬是否非法攜匯出境，以及她是否在國外隱匿資產等。

今年3月丹麥檢方決定，將在丹麥被捕的鄭維羅遣返韓國，隨後她向奧爾堡地方法院對檢方決定提出異議。而奧爾堡地方法院4月就鄭維羅對丹麥檢方的遣返決定提起訴訟案進行一審，但駁回其上訴，裁決將她遣返韓國。雖然鄭維羅再次向丹麥高等法院提出上訴，但本月24日卻決定撤訴。

拉斯普丁（Rasputin）是俄國沙皇時期的邪教狂僧，而崔順實有韓國的女版「拉斯普丁」之稱，對韓國前總統朴槿惠發揮了外人難以想像的影響力，而20歲的鄭維羅則是崔順實的獨生女。

據稱鄭維羅是貪瀆案的主要受益人，由韓國科技巨擘三星（Samsung）支付她在歐洲的馬術訓練與豪奢生活費用。

(中時電子報)