台灣人搭捷運最常站的位置 日調查：最容易遇騷擾
大家出遊、通勤搭車習慣站哪裡？日本警視廳調查，根據日本電車騷擾事件統計，車廂有3個位置最容易遇性騷擾，其中有超過一半案例多是發生於車門旁，也就是不少台灣人搭捷運最常站的位置，提醒搭車習慣站門旁的乘客可要多加留意。
日本電車癡漢騷擾案件頻傳，日本網站《buzz-plus》指出，東京警視廳調查過去219件電車騷擾案例，統計出電車癡漢最常伸出鹹豬手的3處車廂位置，其中「車門旁」是風險最高位置，有57.5%嫌犯是在此下手；另有22.4%在「中間走道」、16%選擇在「座位」，4.1%不明。
若乘車遇騷擾，台北捷運性騷擾防治措施建議，遇性騷擾行為應設法予以制止，可透過車站車廂內對講機、廁所內求助鈴，或直接向捷運警察、站內服務人員反映，立即因應處理，將依實際情況提供受害人報案及其他必要協助。
(中時電子報)
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