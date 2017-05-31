妙！動物園「龜仙人」修煉「龜息大法」被遊客誤以為GG了

豹紋象龜睡的正香甜。（台北市立動物園提供）

日本漫畫《七龍珠》中的要角「龜仙人」是主角「孫悟空」的老師，還教導他「龜派氣功」等高明武功！沒想到台北市立動物園裡的「陸龜」竟也會這門高深武術！由兩棲爬蟲動物館照養的陸龜，就經常因為睡得太沉、太放鬆，讓熱心民眾誤以為「死掉了！？」，而緊急通知園方處理的溫馨小故事。

還記得某部廣告描述阿媽坐在椅子上睡著了，小孫女不慎騎腳踏車壓到阿媽的腳指頭，卻因為阿媽沒反應，誤以為阿媽已經過世而哭泣？類似反差詼諧的劇情，竟然也會在台北市立動物園上演。

噓！餅乾龜正在睡午覺呢！（台北市立動物園提供）

你看過陸龜睡覺的樣子嗎？當陸龜熟睡時，會像人類一樣放鬆全身的肌肉，這時頭部和四肢就會自然地垂落在地面上，有時候甚至還會睡到嘴角開開的；在熟睡期間，牠們的聽覺及觸覺敏感度也會大幅下降，這時候即使旁邊有人在大聲說話，也不一定能夠將熟睡的陸龜吵醒，所以當有遊客正好經過，看到陸龜熟睡時全然放鬆的姿態，很容易誤以為是陸龜死掉了呢！

動物園的遊客都非常地熱心，發現這種情況後會趕緊通知園方處理，而且大家都還會停留在原處關心後續發展。保育員在接到通報後，雖然知道可能又是誤會一場，還是會立刻前往戶外活動場進行了解。首先保育員會悄悄地靠近正在熟睡的陸龜，輕拍幾下龜殼等待牠清醒過來，保育員這樣小心翼翼地動作不是因為害怕碰觸陸龜的屍體，而是為了在叫醒牠們時，不要讓陸龜受到驚嚇！

蛇因為沒有眼瞼無法閉上眼睛，當牠們攀著不動也不吐舌頭時，有可能是睡著了！（台北市立動物園提供）

就像我們有時候想要叫醒別人時，為了避免驚嚇到他人，會以輕喚或輕拍的方式叫醒對方，所以保育員在叫醒陸龜時，也會以同理心來對待，請大家千萬不要誤會了！

在野外陸龜們為了確保生命安全，必須隨時保持警戒，休息時也不敢全然地放鬆，或是得找到隱蔽的洞穴或藏身處，才能好好地睡上一覺，因此人們在野外很少有機會可以觀察到陸龜正在熟睡的樣子。反觀在動物園裡，三天兩頭就會發生陸龜睡到被誤以為死掉的情形，這代表牠們對環境感到全然地安心，才會有的放鬆現象。

當陸龜熟睡時，頭部和四肢就會自然地垂落在地面上（緬甸星龜）。（台北市立動物園提供）

下次來到動物園兩棲爬蟲動物館時，如果正好看到陸龜攤著四肢一動也不動時，請不用擔心唷!牠們只是睡著了而已，不妨耐心地等候一下，或許就有機會看到牠們睡到不自覺張開嘴巴的可愛模樣哦！

(中時電子報)