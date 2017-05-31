七年級青農用「廚餘」養黑豬 創意衝出一片天

林口養豬青農李當期，接下父親養豬事業，將黑毛豬當自己家小孩看待，細心養出肉質優良的黑毛豬。（新北市農業局提供）

養豬也有心得！創意闖出一片天！林口養豬青農李當期，接下父親養豬事業，將黑毛豬當自己家小孩看待，細心養出肉質優良的黑毛豬，成為婆婆媽媽最愛。

70年次的李當期，從父親李永亨開始養豬30年，從小在家裡幫忙，對畜牧場內外的工作非常熟悉。結婚後和太太接下了家裡的事業，打理爸爸及伯父的畜牧場。夫妻倆人分工自產自銷，李當期負責管理牧場，太太則在八里的自家肉攤販賣。清晨剛出屠宰場的現宰黑豬肉，一到攤位上就被婆婆媽媽買光。過年過節的時候，還得早早預訂。

李當期表示，豬其實是很聰明的動物，喜歡乾淨通風的環境，除了消毒防疫外，還特別注重豬舍的環境，每天需視天候調整豬舍兩側簾幕，冬天林口海邊風大就得注意保暖。本地的黑豬通常是由桃園豬、梅山豬等交配育種而成，肉質較一般市面上的白毛豬軟Q好吃。

此外新北市特色就是用廚餘飼養，一般白毛豬吃飼料半年就可以上市，黑毛豬則需要多1倍的時間，養到1年才可以上市，黑豬體型較大，豬隻有充分的時間發育，會長出充足的油花。林口位於大臺北的近郊，平常收集餐廳的廚餘，可以解決廚餘無處可去的問題。

廚餘收回後還得經高溫烹煮殺菌後，才可以給豬吃。傳統養豬場過去給人髒亂及惡臭的印象，新一代的豬農特別注重環保及衛生問題。像他每個月光污水處理設施電費就要8萬元，但是可以減低污染，投資也是值得。

農業局表示，新北市飼養的豬隻多為黑豬，屬於高經濟價值的農產，利用廚餘餵養也是一種循環經濟，去化大臺北地區產生的廚餘。此外輔導業者改善飼養環境，改為對環境較友善的綠能環保飼養，還可供應消費者優質的肉品。

(中時電子報)