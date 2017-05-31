奶茶妹放閃曬愛 網驚千億CEO尪變好老

「奶茶妹」章澤天2015年嫁給千億CEO劉強東。(圖／翻攝自章澤天IG)

劉強東看起來滄桑、抬頭紋明顯。(圖／翻攝自章澤天IG)

23歲的「奶茶妹」章澤天2015年嫁給43歲千億CEO劉強東，育有一女，不僅成為少奶奶，更擔任投資控股公司董事長，成為最年輕富豪，近日她在IG同框老公曬愛，網友驚呼「強哥怎麼了？」

奶茶妹在IG曬出一段影片，是她和劉強東同框賣萌，兩人用特效變身小兔子，對著鏡頭燦笑，甜蜜指數破表，不過網友卻被劉強東的抬頭紋和蒼老模樣嚇到，驚呼「強哥怎麼了？」吐槽他要加強保養，不然會更像爸爸帶女兒。

(中時電子報)