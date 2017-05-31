行政院主計處：一例一休影響 缺工率升至3.01％

蔡英文推行「一例一休」對勞資雙方都造成影響。(圖/本報系資料)

行政院主計處今天(31日)發布「106年2月空缺統計及105年調薪情形」。(圖/主計總處官網)

行政院主計總處發布「受僱員工動向調查」指出，受景氣回溫及一例一休勞基法修正的影響，廠商用人需求增加，今年2月我國缺工人數較去年8月增加2.5萬人，缺工率升至3.01％，創近一年半新高。

主計總處於每年2月、8月進行廠商缺工人數調查，並據以計算缺工率，今年2月我國非農部門（即工業與服務業部門）缺工人數為23.3萬人，其中以製造業缺的人最多，約占四成，批發零售業約占兩成居次。

由缺工人數算出的非農部門缺工率，於今年2月升至3.01％，高於去年8月2.70％、去年2月2.69％、前年8月2.61％，為近一年半最高。

主計總處同時公布去年廠商調薪情況，調查顯示近八成廠商沒有調薪，創近3年新高，主計總處表示：「去年上半年全球景氣緩滯，雖下半年景氣回溫，但部份廠商調薪狀況仍趨於保守，有全面調薪的廠商比率更僅12.9％。」

(工商)