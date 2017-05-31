全球第一張麥當勞「點點卡」開賣啦

首度曝光的麥當勞「點點卡」有紅、黃兩色，每張100元，可重複儲值。（圖／姚舜攝）

台灣麥當勞宣布今日正式發售全球第一張「點點卡」，並宣布該卡功能。（圖／姚舜攝）

台灣麥當勞領先全球麥當勞正式發售集「儲值、消費、積點換商品」的「點點卡」，行銷部副總裁寇碧茹表示首波發行35萬張，預計3個月內完售。（圖／姚舜）

深受「漢堡控」與「麥粉」期待的麥當勞「點點卡」，正式開賣！為迎合數位消費時代來臨，並搶攻「點數經濟」商機，進而培養顧客忠誠度，速食連鎖龍頭台灣麥當勞正式跨出多元支付第一步，自即日起正式發行「麥當勞點點卡」，除為全球麥當勞首張結合「儲值x消費x積點換商品」的儲值卡，也開台灣速食連鎖產業先例。

麥當勞「點點卡」即日起於台灣麥當勞實體餐廳內發行販售，共有紅卡、黃卡兩款可選擇，每張售價新台幣100元。空卡可重複儲值，每次儲值金額以百元為單位，單張「點點卡」累計儲值金額上限為新台幣壹萬元。使用「麥當勞報報APP 2.0」記名「點點卡」，可查詢記名卡之餘額點數、操作卡片餘額點數轉置以及卡片掛失，讓持卡人不只方便、更有保障。

麥當勞「點點卡」首波預發行張數約35萬張，預計於3個月內完售，並帶動一成以上的來客數成長。

持麥當勞「點點卡」至麥當勞餐廳消費不用帶現金，且消費每10元就可累積1點。依點數不同，有點心、飲料及套餐等八種商品可選擇兌換，優惠回饋等同9折以上、最高可享85折，使用越多越划算。以20點為例，即可免費兌換「小薯」或「蛋捲冰淇淋」；50點、100點兌換餐點更多元，依點數不同，有點心、飲料及套餐等八種商品可選擇兌換，優惠回饋等同9折以上、最高可享85折，使用越多越划算！(歡樂送服務及部分餐廳因設備限制，恕不販售亦不適用點點卡)

為讓民眾搶先體驗優惠好康，台灣麥當勞自即日起推出早鳥優惠，凡6月27日前購買麥當勞「點點卡」，登入「麥當勞報報APP 2.0」並完成記名步驟，即可獲贈紅利100點的記名禮，等同消費滿1,000元的回饋點數，限量20萬名。

台灣麥當勞提醒，使用麥當勞報報APP記名麥當勞點點卡，需下載且登入麥當勞報報APP 2.0以上版本。麥當勞報報APP僅相容於ios 8.1或Android 4.1.2以上版本之智慧型手機。此外，凡是於6月27日23:59前使用麥當勞報報APP完成記名，前20萬名記名帳號，可獲贈100點，每個帳號限送一次，額滿為止，贈點將於7月31日存入點點卡帳戶中。

繼導入可儲值、消費積點的「點點卡」後, 麥當勞目前也與聯合信用卡中心 (NCCC) 進行系統設計開發，預計年底導入「信用卡小額支付」服務，屆時消費者將可持參加銀行的信用卡，享受千元以下交易免簽名的多元支付便利性。

數位消費服務不斷推陳出新，根據統計44歲以下民眾近七成曾使用非現金支付，其中「便利、無需帶現金」、「優惠折扣及紅利回饋」是吸引使用者的主要因素。而國內點數平台更統計，台灣民眾熱愛集點活動，每年帶來至少50億元以上的數點商機，顯示『點數經濟』已成消費市場新趨勢。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞全新推出可儲值、消費積點的麥當勞『點點卡』，不僅滿足忠實顧客對紅利回饋的實質需求，全新的支付服務亦更貼近麥當勞顧客的消費習慣，並提供兼具實用性與『超值』的全新消費體驗。

(工商)