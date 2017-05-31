六福村明起大舉搶客 降價鎖定這些人

新竹縣六福村主題遊樂園明(1)日起大舉搶客，降價鎖定「3鐵」服務人員、學生及鄰近居民。

6月9日「鐵路節」、6月15日「警察節」雖然非國定假日，六福村主題樂園強調，這些從業人員都是值得大家尊敬的對象，也時常因工作忙碌無法和家人出遊，敲定6月1日至6月16日針對台鐵、高鐵、台捷、桃捷、高捷等5家交通公司員工及正規編制內的警、消推出1折優惠入園，不分平假日只要本人持有照服務證件，原價999元只要100元，同行親友最多4人各599元。

六福村主題樂園表示，6月1日至30日也鎖定學生及桃園市、新竹縣市及苗栗縣鄉親，憑學生證或身分證，即可以550元入園。

(工商)