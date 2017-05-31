宣稱「睡蓮原精」治癌 檢依詐欺罪起訴業者3人

宜蘭縣淨水琉璃睡蓮主題館業者涉嫌以誇大不實的宣傳手法，宣稱「睡蓮原精」具有正能量，具有治癌療效，讓藝人溫翠萍的妹妹Jessica信以為真購買，還放棄化療，最終導致病情惡化過世，宜蘭地檢署偵辦後，依詐欺罪嫌，將業者李得仕（本名李金霖）夫妻等3名經銷商起訴。

藝人溫翠蘋在今年初出面指控說，「睡蓮有機農場」宣稱旗下商品有治癌效果，導致么妹Jessica放棄正規治療，並花上百萬元購買「睡蓮原精」等商品，卻延誤治療致病情迅速惡化。

宜蘭縣衛生局隨即啟動查緝小組，前往李得仕位於礁溪的「淨水琉璃睡蓮主題館」稽查，當場查扣化妝品、食品等商品，除勒令停業同時對李得仕開罰266萬元、淨水琉璃睡蓮主題館開罰20萬元，合計286萬元，並移請檢調單位進一步偵辦。

檢方起訴書指出，43歲的李金霖（化名李得仕）與37歲陳姓妻子，兩人皆為「淨水琉璃」農場經銷商，在台北市中正區公館水花園有機市集，擺攤販賣「淨水琉璃」的商品，李也在網路上架設「淨水琉璃睡蓮有機農場」網站，販售睡蓮原精、活力素、阿淨水、種子胎盤素、晶膜、睡蓮花茶及睡蓮放鬆精油等商品。

此外，同為經銷商的45歲申姓女子，則是在宜蘭縣頭城鎮經營工作室，並使用「淨水琉璃」產品，為客人進行美容與身體按摩，申女並與李得仕夫妻舉辦「蓮花茶會」，明知相關產品無法治癌，卻刻意向消費者誇大產品療效誘使民眾購買。

檢察官查出，除了藝人溫翠萍之妹Jessica，另有1名江姓女子，同樣誤信李某的話，購買「睡蓮原精」幫詹姓前夫治癌，也輾轉導致詹男病逝；雖然李金霖等人否認曾向被害人宣稱睡蓮原精等產品具有治癌療效，但溫翠蘋等證人指證歷歷，並出示line的對話紀錄、銀行交易明細等證物，檢察官而因而認為定李某等3人犯行明確，依詐欺罪嫌將李得仕等3名經銷商起訴。

(中時)