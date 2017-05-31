民調滿意度上升，林佳龍：持續努力再努力

台中市長林佳龍表示，施政最重要的是自己與自己比，市府會努力、再努力，讓市民看見更多台中進步的成果。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷強調，台中早已不是治安不佳的城市。（盧金足攝）

《遠見雜誌》今天（31日）公布2017年「縣市地方首長施政滿意度」，台中市長林佳龍滿意度上升為49.3%，比去年46.7%進步2.6%；民調也顯示，2018縣市長選舉，支持林佳龍連任者達46.8%。對此，市府新聞局長卓冠廷表示，林佳龍強調施政最重要的是自己與自己比，對於各項市政，市府會努力、再努力，讓市民看見更多台中進步的成果。

林佳龍獲悉2017年「縣市地方首長施政滿意度」民調進步，不敢鬆懈，行程還是馬不停蹄，今天即飛往日本參加在日本香川縣登場舉行的台日觀光高峰論壇，200多名台日觀光業官方與業者代表齊聚一堂，林佳龍將邀請各界明年到台中參與下一屆高峰論壇與2018世界花博。

「每項民調都是民意的展現，很值得參考！」卓冠廷說，每年《遠見雜誌》進行「縣市地方首長施政滿意度」調查，這次調查結果，6都之中，僅台中、桃園、新北3市首長滿意度較去年進步。

該項民調指出，台中市以往被視為治安不佳，在林佳龍上任後，治安已有進步。卓冠廷強調，在員警及市府團隊的努力下，還有熱心民眾積極參與，台中每10萬人口犯罪指標案件發生數，低於全國平均數，更是6都中最低，台中早已不是治安不佳的城市。

民調雖然並不完全等於選票，但明年底將舉行市長大選，民調有如任期人氣和施政指標參考。卓冠廷說，林佳龍重視相關調查，但最重要是自己跟自己比，會在各項市政持續努力、再努力，獲得更多市民的肯定。

(中時)