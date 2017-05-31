紓解車流 大園中正東路提早調撥車道2小時
桃園市大園區中正東路從民生南路至平安路口路段，西向為3線車道，東向則為2線車道，原本在交通尖峰時間的每日下午5時至7時，調撥車道為西向2線車道、東向3線車道，以紓緩車流。因應車流近年不斷提升，並經桃園市政府評估並核定後，今年6月17日起，將把該路段調撥車道時間，提早為每日下午3時至下午7時，警方呼籲民眾配合，並按標誌、標線及號誌行駛，以確保行車安全。
桃園市大園警分局發現，近年工業區重車不斷增加，加上台北港貨櫃經由該路段進出，常造成交通嚴重壅塞，車流壅塞問題日趨嚴重，因此去年11月21日主動邀集轄內議員、市府交通局、公所、里等單位會勘，提早調撥車道時間，今年4月提報桃園市道路交通安全督導會報通過，經市政府核定公告自6月17日起實施。
(中時)
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