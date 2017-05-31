世大運》桃園巨蛋引進活動座椅 收納不用3分鐘

桃園市為了迎接台北世大運到來，特地花了6200萬元經費整修桃園巨蛋，尤其是引進了全台唯一的活動座椅。(黃邱倫攝)

2017台北世界大學運動會即將於8月19日盛大開幕，為期12天，辦理21項競賽及撞球示範賽。為迎接有小奧運之稱的世大運部分比賽於桃園市進行，台北市政府於6月1日起在桃園市立(巨蛋)綜合體育館辦理辦理4天跆拳道測試賽，桃園市花了6200萬元整修場館內部地板與啟用全台唯一的活動座椅，市長鄭文燦31日特地提前一天巡檢場地，確保賽事能夠順利進行。

桃園巨蛋增設3758個活動座椅，在台北世大運期間將成為跆拳道比賽的主要場地。(遠東室內裝修提供)

鄭文燦表示，此次在桃園舉辦的賽事，有桃園市立(巨蛋)綜合體育館跆拳道比賽、國立體育大學射箭、游泳及水球比賽、長庚大學足球比賽、陸軍專科學校排球比賽、揚昇高爾夫球場高爾夫球比賽。桃園市府整建桃園市立(巨蛋)綜合體育館為跆拳道項目競賽及練習場地、桃園市立游泳池為游泳練習場地、桃園市立田徑場為田徑練習場地及陸軍專科學校體育館為排球競賽場地，目前皆已全數完工。

鄭文燦強調，跆拳道是桃園市長期發展培訓項目，桃園市立體育館為辦理跆拳道項目的重要場館，此次也是我國奪金重點。為提升桃園市立(巨蛋)綜合體育館辦理國際賽事場館規格，除台北市代辦工程經費新台幣4900萬元，市府又投入新台幣8600萬辦理場館空調改善工程及新購3758席活動座椅，讓桃園市立(巨蛋)綜合體育館煥然一新，未來還可以當作SBL超級籃球聯賽的比賽場地，提供桃園市民休閒娛樂的好去處。

體育局長夏金興表示，市府引進全台首座韓國訂製「活動座椅」，採用伸縮看台系統，隨著滿足多樣化型態調整場地彈性變化，於各類球類比賽、大型集會、表演及演唱會。另外主看台系統座椅與整體看台結構採一段式收合，以節省收合時間，一座看台施放時間為2分39秒。竭誠邀請大家至桃園市立(巨蛋)綜合體育館為我國選手加油。

桃園市府花了6200萬元整修桃園巨蛋，得標廠商遠東開發室內裝修副董事長陳朝坤(左二)、總經理蔡俊鋒、韓國品牌UNITECH社長咸信相(中)、建築師與施工單位合影。(黃邱倫攝)

韓國品牌「UNITECH」社長咸信相指出，這次台灣引進的活動座椅兼具便利性、安全性與活動性，讓整座場館未來能針對不同活動而有更多元性的使用模式。

(中時電子報)