晶鑽建設行賄案 王聖文之妻帳戶有不明款項流入

前新北市地政局副局長王聖文，在檢廉2月間偵辦晶鑽建設行賄案、搜索王聖文桃園住處後隨即跳樓自殺，引發外界震撼。檢廉日前清查後發現，王聖文妻子帳戶內疑有數筆不明資金疑似與建商有關，正全力清查中。

據了解，王聖文除與晶鑽建設負責人李家詳交往密切之外，也與其他建商關係匪淺。相關人士即透露，王聖文雖然資深，但他長期在外地擔任地政事務所主任，遲遲未能進入局本部服務，「不是沒有原因」。

檢廉指出，當初因為已經掌握部分證據，才會聲請搜索票搜索王聖文住處，未料他卻在上午搜索結束後，藉故請妻子在下午自行前往醫院回診，並在支開妻子後於住處跳樓自殺，還在留下的遺書中強調：「我保證絕對沒有拿李嘉詳的錢」，讓本案初現不少斷點。

檢廉表示，王聖文的遺書寫了好幾頁，「我保證絕對沒有拿李嘉詳的錢」只是其中一小部分，但他除了與晶鑽建設外，另與不少建商關係匪淺，由於本案仍在偵辦當中，案情尚無法透露，但檢方會將王的涉案情節，在處分書類中說明。

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