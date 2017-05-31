加強毒品防制 新北將成立毒防辦公室
新北市長朱立倫今日於市政會議宣布，新北市將成立毒品防治辦公室，比照災害防救辦公室，將市府各局處相關業務，包括原有毒品防治中心、緝毒及少年輔導委員會等資源整合，將毒品防範更落實。主責的幕僚單位衛生局表示，毒防辦將有預防宣導、緝毒溯源及處遇扶助組3組，不僅要加強查緝，更要加強個案管理，預計6月成立。
朱立倫表示，希望成立毒防辦將防毒、緝毒及戒毒工作全面進行，整合中央、地方、政府及民間一起來，整合毒品防治中心、緝毒隊、少輔會等資源，做政策性整合。他也強調，雖僅是任務編組，但跟災防辦一樣，可以統合各單位力量。
朱立倫舉例，緝毒專責隊在刑大內可以增加人力、少輔會通能也能重新提升，原有毒品防治中心的宣導及各項毒品防治工作可再加強，也會與地檢署、中央相關單位一起合作，最重要就是減少毒品吸食，提升防毒工作效率。
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(中時)
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